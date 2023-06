Technologie – Gemeinsam.

Aus der Praxis für die Praxis!

Mit dem Titel: „Technologie – Gemeinsam, aus der Praxis für die Praxis“ findet die diesjährige Jahrestagung in Ulm statt. Auf der Tagung möchten wir gemeinsam Erfahrungen mit aktuellen Diabetestechnologien aus der Praxis für die Praxis diskutieren. Schwerpunktthema werden AID-Systeme sein. Aber auch alternative Therapiemöglichkeiten wie Smart ICT-Systeme sollen thematisiert werden. Das Programm der Jahrestagung finden Sie hier

Eine Anerkennung der diesjährigen Jahrestagung als Fortbildungsveranstaltung für Ärzte und Diabetesfachkräfte ist geplant.

Zur Teilnahme an der Jahrestagung melden Sie sich bitte kurz per Mail – bis spätestens 15.08.2023 – bei der Geschäftsstelle an: buero@diabetes-technologie.de